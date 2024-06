Filmes amados que seriam inaceitáveis se fossem lançados hoje em dia! - Muitos filmes podem parecer ultrapassados por causa da rapidez com que a tecnologia avança, mas também é interessante olhar para quais filmes antigos ficaram desatualizados devido à forma como a nossa ética avançou. Você já tentou rever um filme que você adorava quando mais jovem e, de repente, se sentiu muito desconfortável enquanto assistia? Mas não se envergonhe se você ainda ama alguns desses filmes que não chegariam na fase de produção hoje em dia. Nem todos os filmes dessa lista são ruins. Alguns ainda podem ser exemplos de boa produção cinematográfica! Certamente, muitos dos assuntos mais polêmicos em filmes não tinham essa intenção. Mas o que as pessoas achavam perfeitamente aceitável há algumas décadas pode fazer muita gente passar mal agora. Clique e relembre alguns filmes muito amados do passado que são um pouco mais do que questionáveis para os padrões atuais.

© <p>NL Beeld</p>