Annabelle pegou fogo no RJ! Conhece a história real que inspirou o filme de terror?

Annabelle pegou fogo no Rio de Janeiro! Conhece a história real que inspirou o filme de terror? - Uma exposição da Warner Bros num shopping da Zona Norte do Rio de Janeiro pegou fogo na madrugada de segunda para terça-feira. Os bombeiros foram adicionados por volta de 2h45 do dia 9 de julho. Ninguém se feriu, exceto pelos itens que estavam em exposição: figurinos, objetos cênicos e personagens de vários filmes, inclusive a assustadora boneca Annabelle que ficou destruída. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas você sabia que Annabelle é baseada em uma história real? Sim, alguns dos filmes mais assustadores do cinema são inspirados na realidade. Será que isso significa que os exorcismos realmente ocorreram, os poltergeists correm despercebidos por aí e o abuso de rituais satânicos é uma verdade infeliz? Sentiu um arrepio? Na galeria, descubra os filmes assustadores que foram baseados na realidade, inclusive a história por trás de Annabelle.

© <p>NL Beeld / Getty Images</p>