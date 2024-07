Filmes que têm protagonistas femininas, mas os papéis eram destinados a homens! - No início da década de 2010, Sandra Bullock estava cansada da falta de personagens femininas interessantes em oferta e apelou para os cineastas perguntando se havia algum papel masculino por aí que eles não se importariam de mudar para o feminino. Sua proatividade lhe rendeu o papel principal em 'Especialista em Crise' (2015), de David Gordon Green, um papel que foi originalmente escrito com George Clooney em mente. Essa mudança de gênero não foi a primeira desse tipo. Na verdade, existem alguns filmes cujas protagonistas femininas foram originalmente escritas como masculinas. Em alguns casos, o roteiro foi alterado assim que uma atriz foi escalada para o papel. Em outros, foi mantido praticamente exatamente o mesmo. Na galeria, saiba quais papéis femininos no cinema foram originalmente destinados a homens.

© NL Beeld/Getty Images