Shows de Taylor Swift são cancelados por receio de ataques terroristas

Os promotores dos três shows de Taylor Swift em Viena, programados para esta semana, cancelaram os eventos após as autoridades austríacas anunciarem a prisão de dois suspeitos de terrorismo que planejavam ataques nos shows.

"Com a confirmação das autoridades sobre um ataque terrorista planejado no Estádio Ernst Happel, não temos outra opção senão cancelar todos os três shows para garantir a segurança de todos", explicou a promotora Barracuda Music em uma mensagem no Instagram.

A polícia austríaca prendeu hoje dois suspeitos de terrorismo ligados ao Estado Islâmico (EI), que planejavam ataques nos shows de Taylor Swift em Viena.

O diretor-geral de Segurança Pública da Áustria, Franz Ruf, confirmou em uma coletiva de imprensa a prisão de um austríaco de 19 anos na cidade de Ternitz, cerca de 65 quilômetros a sudoeste de Viena, e a detenção de outra pessoa na capital.

O suspeito detido em Ternitz foi radicalizado pela internet e fez um "juramento de lealdade" ao Estado Islâmico em julho. As autoridades encontraram substâncias químicas em sua residência, que ainda estão sendo avaliadas.

O jovem estava em conluio com outra pessoa, também "radicalizada na internet", que foi presa em Viena, destacou Ruf, sem dar mais detalhes.

As autoridades afirmaram que os suspeitos estavam fazendo preparativos específicos para realizar um ataque terrorista, conforme evidenciado pelos objetos encontrados na casa em Ternitz.