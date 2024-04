EUA pode ser alternativa de investimentos para brasileiros

(DINO) Em 01/04/2024 16h00

O mercado imobiliário internacional tem atraído a atenção dos brasileiros, especialmente nos Estados Unidos, apontam dados do setor.

O mercado imobiliário dos Estados Unidos tem demonstrado um cenário promissor para aqueles que buscam investir fora do Brasil. Segundo dados do mercado americano, em publicação feita pelo Miami Realtors, a Flórida continua sendo o destino principal para compradores estrangeiros. Houve o aumento de 34% no volume de compras residenciais por compradores estrangeiros nos últimos anos.Indo de encontro a este cenário, os investimentos de brasileiros em ativos no exterior também voltaram a representar um cenário positivo e alcançaram o valor de US$ 4,374 bilhões em 2023, de acordo com dados do Banco Central (BC). Números animadores se comparado ao ano anterior onde o saldo havia sido negativo, chegando a US$ 142 milhões.Estes dados comprovam que existem muitas opções nos EUA à disposição dos investidores brasileiros, porém é importante destacar que, antes de investir, os brasileiros devem realizar uma pesquisa detalhada, entender os riscos envolvidos e buscar orientação personalizada com base em suas metas financeiras e situação individual, explica Ricardo Oliveira, CEO da Praetorian Capital Group.

"Para além disso, é fundamental cumprir todas as regulamentações e requisitos fiscais aplicáveis. A área de Real Estate, por exemplo, é algo que fascina os investidores do Brasil, pois além da segurança do investimento, a valorização tem sido muito expressiva em alguns estados, entre eles Flórida e Texas. Nota-se já há algum tempo um grande número de americanos do norte buscando residências e investimentos imobiliários no sul dos Estados Unidos", completa.

Ainda segundo o relatório Miami Realtors, o Brasil se posiciona como o oitavo país com maior número de cidadãos investindo no mercado imobiliário no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Com uma média de compra de US$ 495 mil (aproximadamente R$ 2,424,66 milhões), os brasileiros representam cerca de 6% dos compradores estrangeiros na região. Os dados compilados indicam que o Brasil está atrás da Argentina (16%), Colômbia (13%), Canadá (8%), Peru (8%), Chile (6%), México (6%) e Venezuela (6%).Ricardo Oliveira enfatiza que algo novo e à disposição dos investidores do Brasil são os Fundos Imobiliários, pois permitem que os investidores diversifiquem seu portfólio, uma vez que o dinheiro pode ser investido em uma ampla variedade de propriedades comerciais, como escritórios, shoppings, apartamentos, hotéis, entre outros, o que pode reduzir o risco associado a um único imóvel.

"Os fundos oferecem diversificação, liquidez, rendimentos consistentes e gestão profissional. Para os investidores brasileiros, é uma win-win situation, pois além da proteção patrimonial, os fundos oferecem grande rentabilidade e em dólar.", reforça.

Ainda segundo Oliveira, os fundos imobiliários também podem proporcionar ganhos de capital à medida que o valor das propriedades subjacentes aumenta ao longo do tempo, além do fato de que, nos EUA, os fundos imobiliários podem também oferecer benefícios fiscais, como deduções de despesas operacionais e depreciação, que podem ajudar a reduzir a carga tributária dos investidores.

"Estes aspectos sinalizam que investir em imóveis nos estados da Flórida e no Texas oferece uma série de vantagens, desde o potencial de valorização até a estabilidade do mercado. Para investidores brasileiros, os fundos imobiliários representam uma oportunidade conveniente e acessível de diversificar internacionalmente seus investimentos, aproveitando o crescimento econômico e imobiliário desses estados americanos", conclui o especialista.Para mais informações, basta acessar: http://linkedin.com/in/ricardofoliveira





