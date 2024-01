Beneficiários do Bolsa Família podem consultar benefício pelo WhatsApp

Os beneficiários do Bolsa Família podem acessar informações sobre o seu benefício sem sair de casa, usando apenas o celular. Uma das formas mais práticas de fazer isso é pelo aplicativo Bolsa Família, mas também é possível consultar pelo WhatsApp.

Para consultar o benefício pelo WhatsApp, os beneficiários devem adicionar o número 0800 104 0104 na agenda do celular. Depois, basta iniciar uma conversa para tirar dúvidas e consultar informações com precisão.

As parcelas do Bolsa Família são liberadas nos últimos 10 dias úteis do mês, segundo o último dígito do NIS, Número de Identificação Social, do responsável familiar. Além do pagamento da parcela mínima de R$ 600, há também o repasse do valor individual de R$ 142 e dos benefícios extras de R$ 50 e R$ 150.

Confira abaixo o calendário completo de pagamento do Bolsa Família para o mês de janeiro:

Beneficiários com o NIS terminado em 1: 18 de janeiro

Beneficiários com o NIS terminado em 2: 19 de janeiro

Beneficiários com o NIS terminado em 3: 22 de janeiro

Beneficiários com o NIS terminado em 4: 23 de janeiro

Beneficiários com o NIS terminado em 5: 24 de janeiro

Beneficiários com o NIS terminado em 6: 25 de janeiro

Beneficiários com o NIS terminado em 7: 26 de janeiro

Beneficiários com o NIS terminado em 8: 29 de janeiro

Beneficiários com o NIS terminado em 9: 30 de janeiro

Beneficiários com o NIS terminado em 0: 31 de janeiro

