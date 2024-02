Pagamento da 2ª parcela ou cota única do IPVA 2024 começa a vencer nesta quinta-feira (15)

(FOLHAPRESS) - A segunda parcela do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2024 ou a cota única sem desconto para veículos do estado de São Paulo com placas final 1, 2 e 3 vence nesta quinta-feira (15). O calendário de pagamento do tributo foi alterado por causa do Carnaval.

O pagamento do IPVA pode ser feito nos caixas eletrônicos, aplicativos de banco ou nas agências bancárias com o Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor).

Também é possível pagar por Pix -com a geração de QR Code, que terá duração de 15 minutos- ou com cartão de crédito, em empresas autorizadas. A lista pode ser consultada aqui.

O motorista deve ficar atento à data de vencimento. Atrasos no IPVA geram multa de 0,33% por dia e juros de mora com base na Selic, taxa básica de juros da economia. Passados 60 dias, o percentual da multa ficará em 20% do valor do imposto. Se continuar inadimplente, o motorista terá o débito inscrito na dívida ativa.

A inadimplência do IPVA impede o licenciamento do veículo. Após a data limite fixada pelo órgão responsável para o licenciamento, o carro poderá vir a ser apreendido, com multa aplicada pela autoridade de trânsito e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

CONFIRA O CALENDÁRIO DO PAGAMENTO DO IPVA 2024 EM FEVEREIRO

Final da placa - Data de vencimento da cota única ou 2ª parcela

1 - 15/fev.

2 - 15/fev.

3 - 15/fev.

4 - 16/fev.

5 - 17/fev.

6 - 18/fev.

7 - 19/fev.

8 - 22/fev.

9 - 23/fev.

0 - 24/fev.

LICENCIAMENTO DO VEÍCULO

Os motorista que quiserem podem optar por antecipar o licenciamento do veículo. A taxa é de R$ 160,22 em 2024. Será necessário, no entanto, quitar todos os débitos que houver.

O pagamento começa a vender em julho e o calendário vai até dezembro. Não licenciar dentro do prazo gera infração gravíssima, remoção do veículo ao pátio, multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, conforme determina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Para fazer o licenciamento, o responsável pelo veículo deve informar o número do Renavam e pagar a taxa no banco, por aplicativo, caixa eletrônico ou na agência bancária.

Após o pagamento, o download ou impressão do documento digital atualizado deve ser realizado pelos sites do Detran-SP, Poupatempo e Senatran, além dos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Caso conste alguma pendência em relação ao veículo, como IPVA, multas, taxa de licenciamento atrasada e demais questões, o licenciamento não será concluído, mesmo que haja o pagamento da taxa, bloqueando o documento atualizado.

Confira o calendário de licenciamento de São Paulo para veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque:

Final da placa do veículo - Mês do licenciamento

1 e 2 - Julho

3 e 4 - Agosto

5 e 6 - Setembro

7 e 8 - Outubro

9 - Novembro

0 - DezembroCalendário de licenciamento para os veículos registrados como caminhão e trator:

Final da placa do veículo - Mês do licenciamento

1 e 2 - Setembro

3, 4 e 5 - Outubro

6, 7 e 8 - Novembro

9 e 0 - Dezembro

