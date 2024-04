Saiba como encontrar o seu número do PIS rapidamente

Encontrar seu número do PIS pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não se preocupe! Com este guia descomplicado, você saberá procurar rapidinho.

Por que o PIS é tão importante?

O PIS (Programa de Integração Social) é a porta de entrada para benefícios essenciais para o trabalhador brasileiro, como o abono salarial e o FGTS. Sem ele, você fica de fora dessa grana extra que pode te ajudar a realizar seus sonhos.

Onde encontrar o número do PIS?

A boa notícia é que seu número do PIS está mais perto do que você imagina! Ele pode estar escondido em documentos que você já tem em casa, como:

Carteira de trabalho física: Dê uma olhada na primeira página. O número do PIS está lá, te esperando!

Extrato do FGTS: Basta acessar o site da Caixa Econômica Federal ou o aplicativo Caixa Trabalhador e baixar seu extrato. O número do PIS estará estampado em destaque.

Cartão Cidadão: Se você tem esse cartão, o número do PIS também está lá, te chamando para aproveitar seus benefícios.

E se eu não tiver nenhum desses documentos?

Sem problemas! Você pode encontrar seu número do PIS de forma rápida e fácil usando apenas o seu CPF:

1. Ligue para a Previdência Social (135):

Disque 135 e escolha a opção para consultar o PIS.

Informe seu CPF e pronto! O número do PIS será revelado.

2. Caixa Econômica Federal (0800 726 0207):

Ligue para 0800 726 0207 e siga as instruções para descobrir seu número do PIS.

3. Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital:

Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e faça o login.

Seu número do PIS estará lá, te esperando para ser usado.

4. Meu INSS:

Acesse o portal ou aplicativo Meu INSS com seu login.

Na área "Meu Cadastro", você encontrará seu número do PIS.

5. Aplicativo Caixa Trabalhador:

Baixe o aplicativo Caixa Trabalhador e faça o login.

Na opção "Meu NIS", você encontrará seu número do PIS.

Preciso do comprovante do PIS?

Se você precisa do comprovante do PIS para alguma finalidade, não se preocupe! Você pode obtê-lo de três maneiras:

Agência da Caixa: Vá até uma agência da Caixa e solicite o comprovante.

Aplicativo Caixa Trabalhador: No aplicativo Caixa Trabalhador, você pode emitir o comprovante do PIS com apenas alguns cliques.

Site da Caixa: Acesse o site da Caixa e procure pela opção de emissão do comprovante do PIS.

