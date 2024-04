BNDES anuncia 150 vagas em concurso público e salário inicial de R$ 20,9 mil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A divulgação do edital do novo concurso público do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) está prevista para o segundo semestre deste ano, de acordo com informações divulgadas pela instituição nesta segunda-feira (8).

Por ora, a projeção é oferecer 150 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reserva.

Os candidatos aprovados ingressarão no banco na função de analista, que exige formação em nível superior, disse o BNDES. Segundo a instituição, o salário inicial para a função será de R$ 20,9 mil.

O cargo está sendo estruturado nas seguintes ênfases (áreas de conhecimento): administração, análise de sistemas -desenvolvimento, análise de sistemas- suporte, análise de sistemas - cibersegurança, arquitetura e urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.

Este será o primeiro concurso após onze anos sem seleções, afirmou o banco. O BNDES diz que, devido ao avanço da transformação digital e da inteligência artificial, esta será a sua primeira seleção pública a contemplar ênfases em ciência de dados e cibersegurança.

Conforme a instituição, especificamente em relação à ciência de dados, candidatos com diploma de qualquer graduação poderão concorrer.

"Por ser uma área de atuação nova e disputada por diversas organizações, com pessoas de múltiplas formações a ela se dedicando, a nova ênfase em Ciência de Dados terá requisito de acesso amplo, aberto a qualquer formação de nível universitário", afirmou em nota a diretora da área de recursos humanos e da área de tecnologia da informação do BNDES, Helena Tenório.

O concurso prevê reservar 30% das vagas para candidatos negros e negras e pelo menos 10% das oportunidades para pessoas com deficiência.

A banca organizadora ainda não está definida. O BNDES declarou que está avaliando propostas de "instituições com experiência em concurso público similar".