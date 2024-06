Serasa encerra inscrição para programa de estágio nesta segunda (24); veja como concorrer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições do programa de estágio da Serasa Experian terminam nesta segunda-feira (24). Há 80 vagas disponíveis para trabalhar de forma remota de qualquer lugar do Brasil, além de opções híbridas e presenciais nas cidades de São Paulo (SP), São Carlos (SP), Florianópolis (SC) e Blumenau (SC).

Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 2.150 para carga horária de seis horas diárias e 30 horas semanais. Há possibilidade de aumento salarial ao longo do estágio.

A Serasa paga ainda benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida e Gympass e Totalpass, entre outros.

Os candidatos podem se inscrever pelo site da Serasa Experian, clicando aqui.

As vagas são destinadas a estudantes de cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo nas áreas de administração, matemática, engenharias, economia, estatísticas, ciência da computação, análise/desenvolvimento de sistemas, tecnologia da informação, direito, publicidade e propaganda, jornalismo, marketing e psicologia.

O início do trabalho está previsto para setembro e os cadastros podem ser feitos pelo site do programa. Todo o processo seletivo, incluindo entrevistas e contratações, será realizado em formato digital.

A Serasa Experian oferece capacitação para os estagiários em assuntos relacionados a tecnologia, dados e metodologias ágeis.

Também é oferecida uma plataforma educacional com trilhas personalizadas de acordo com as necessidades dos talentos e suas áreas de atuação para que o contratado possa evoluir na profissão.

COMO SE INSCREVER NO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SERASA EXPERIAN?

1 - Em seu navegador, busque pelo site oficial: https://www.serasaexperian.com.br/carreiras/estagio-serasa-experian/

2 - Quando a página carregar, clique no botão "INSCREVA-SE ATÉ 24/06"

3 - Você será redirecionado para outra guia, entrando em contato com o chat de inscrição, que irá pedir para que os termos de privacidade sejam aceitos

4 - O chat lhe fará perguntas sobre seus dados pessoais e preferências dentre as vagas disponíveis. Após este processo, basta aguardar as atualizações do processo seletivo pelo email