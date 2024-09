Economistas preveem que Copom manterá Selic nesta semana e aumentam previsão do PIB no ano

(FOLHAPRESS) - Os analistas ouvidos pelo BC (Banco Central) esperam que o Copom (Comitê de Política Monetária) mantenha a taxa básica de juros em 10,75% nesta semana. O comitê se reúne nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18) para definir a nova Selic.

Segundo o boletim Focus, divulgado nesta manhã de segunda-feira (16), o mercado prevê que não haverá alteração no patamar atual. Porém, os economistas mantiveram a previsão que a Selic deve subir até o final deste ano para 11,25%, mesmo patamar divulgado na semana passada, e elevaram a expectativa da taxa de 2025 para 10,50%, ante 10,25% da semana anterior.

O boletim também mostrou um aumento significativo na expectativa do PIB (Produto Interno Bruto) deste ano. Os economistas aumentaram o crescimento econômico do país para 2,96%, uma subida de 0,28 ponto percentual em relação ao último levantamento.

A elevação deve ser reflexo do crescimento acima do esperado no segundo trimestre, que foi de 1,4% entre abril e junho, quando o mercado esperava alta de 0,9%. Os dados foram divulgados há duas semanas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia).

É a quinta semana consecutiva que a previsão do PIB aumenta para 2024. A ascensão começou em 19 de maio, quando o índice foi de 2,2% para 2,23%. Depois disso, ele subiu para 2,43%, 2,46%, 2,68% e, agora, 2,96%.

O dólar também está com uma previsão mais alta nesta segunda-feira, com os economistas projetando a cotação de R$ 5,40 para o término deste ano. Na semana passada, ele estava em R$ 5,35.

Leia Também: Governo nega 'confisco' de dinheiro esquecido em contas bancárias; entenda