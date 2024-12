Morre Isak Andic, fundador da Mango, dono da rede espanhola de moda, aos 71 anos

(FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (14), em um acidente, Isak Andic, fundador da rede espanhola de vestuário Mango, aos 71 anos.

De acordo informações da imprensa espanhola, o empresário sofreu um acidente na montanhas.

A informação sobre como foi o acidente não foi revelado. Segundo a imprensa, ele caiu enquanto caminhava com os seus familiares próximo de Barcelona.

O empresário fundou a Mango em 1984, quando Andic, de origem turca, abriu sua primeira loja no Paseo de Gracia, famosa rua comercial de Barcelona, com a ajuda do irmão mais velho, Nahman.

A rede teve presença em mais de 120 mercados, cerca de 2.800 lojas e 15.500 colaboradores em todo o mundo, segundo seu site.

