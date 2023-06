Kelly Slater está fora do Mundial de surfe em Saquarema; Jadson substitui

(UOL/FOLHAPRESS) - Onze vezes campeão do mundo, a lenda Kelly Slater, de 51 anos, está fora da etapa de Saquarema do Mundial de surfe. O americano está se sentindo mal. O brasileiro Jadson André o substitui.

Kelly Slater já havia postado durante a semana que estava "passando mal". Na manhã de hoje (23), abertura da competição, ele não compareceu à Praia de Itaúna, onde ocorre a etapa.

Jadson André surge como substituto. O brasileiro havia ficado fora da linha de corte devido a uma lesão sofrida no início da temporada.

O Brasil agora conta com dez surfistas na etapa de Saquarema. São oito no masculino, mais Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima no feminino.

Filipe Toledo chega como campeão da etapa mais recente, em El Salvador, e está em segundo no ranking, colado no líder, o norte-americano Griffin Colapinto.

Lenda do surfe, Kelly Slater estava na etapa de Saquarema como "wildcard" (convite) dado pela World Surf League (WSL). Atualmente ele se encontra na 23ª colocação do ranking e seu objetivo é tentar se classificar para a Olimpíada de Paris, em 2024.

A etapa de Saquarema teve início na manhã de hoje com a competição feminina e, com ondas consideradas boas, é provável que a competição se estenda até a parte da tarde.

Leia Também: Com Medina e Italo na briga, etapa do Rio do mundial de Surfe afunila disputa olímpica