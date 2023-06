Christophe Galtier, técnico do PSG, detido por suspeitas de discriminação

Christophe Galtier e seu filho John Valovic-Galtier foram detidos às 8h45 (3h45 no horário de Brasília) em decorrência de acusações de discriminação feitas por Julien Fournier, ex-diretor esportivo do Nice, anunciou o Ministério Público nesta sexta-feira.

O treinador do Paris Saint-Germain foi convocado na manhã de hoje pelos investigadores encarregados do processo relacionado às acusações de racismo, ou mais precisamente, "discriminação com base em suposta raça ou filiação religiosa". Agora, ele terá que prestar depoimento perante esses investigadores da polícia judiciária de Nice.

A prisão preventiva, que é uma medida privativa da liberdade, permite que os investigadores tenham a pessoa sob sua disposição por um período limitado (24 horas). Ao final desse período de detenção policial, a pessoa pode ser liberada ou levada ao tribunal para que seja decidido qual procedimento será adotado.

