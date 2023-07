Nova Zelândia é surpreendida pelas Filipinas, Suíça e Noruega anulam-se

A segunda rodada do grupo A do Campeonato de futebol feminino prosseguiu nesta terça-feira com resultados distintos. Enquanto a Nova Zelândia, anfitriã da competição, foi surpreendida, a Noruega conquistou seus primeiros pontos.

Vamos começar pelas neozelandesas. Após uma estreia vitoriosa na primeira rodada, a equipe jogando em casa acabou perdendo para as Filipinas por 1-0. O único gol foi marcado por Bolden aos 24 minutos, garantindo a primeira vitória das asiáticas em fases finais de Campeonatos do Mundo.

No outro jogo do grupo A realizado nesta terça-feira, a Suíça, que havia vencido na primeira rodada, ficou em um empate sem gols com a Noruega, que havia perdido para a Nova Zelândia.

Com os resultados, a Suíça lidera o grupo A com quatro pontos, seguida pela Nova Zelândia e Filipinas com três. A Noruega está na última posição com um ponto. Tudo fica em aberto para a última rodada da fase de grupos.

Em outra partida do dia, a Colômbia venceu a Coreia do Sul por 2-0, na primeira rodada do grupo H do Mundial. Os gols foram marcados por Usme, em cobrança de pênalti, aos 30', e Linda Caicedo, aos 39'.

As colombianas conquistaram seus primeiros três pontos na competição e igualaram a Alemanha no topo do grupo. Coreia do Sul e Marrocos continuam sem pontuar no Mundial feminino.

Leia Também: Corinthians e São Paulo iniciam caminhada rumo à final da Copa do Brasil na Neo Química Arena