Globo muda planos e deixa William Bonner até fim da semana em cobertura de tragédia do RS

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu deixar William Bonner no Rio Grande do Sul para a cobertura da tragédia causada pelas enchentes no estado sulista pelo menos até a próxima quinta-feira (16). Com isso, o Jornal Nacional será apresentado de lá por mais quatro dias.

A decisão foi tomada por Ricardo Villela, diretor de jornalismo da Globo, em parceria com o próprio Bonner. Existe a possibilidade de extensão deste tempo por mais alguns dias, já que o planejamento de cobertura é revisto todos os dias, a depender dos acontecimentos.

Bonner só volta aos estúdios do JN na semana que vem. Com isso, ele completará pelo menos dez edições de JN comandadas de outro lugar fora do Rio. Isto não acontece desde 1998, quando Bonner apresentou o JN diretamente da França, na Copa do Mundo de futebol daquele ano.

À reportagem, a Globo diz que já enviou 68 profissionais para o Rio Grande do Sul de suas sedes em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Todos eles dão apoio aos repórteres da RBS TV, afiliada da Globo no estado.

"A Globo reitera seu compromisso de informar, com profissionalismo e isenção, e seguirá com suas equipes, direto do Sul e em suas redações originais, fazendo toda a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul", diz a nota.

Com Bonner no Rio Grande do Sul, o Jornal Nacional tem elevado seus números. Na semana passada, o jornal chegou a alcançar 26 pontos de audiência na terça (7), seu recorde de 2024 na Grande São Paulo. Cada ponto equivale 191 mil telespectadores.

Além disso, a repercussão das entradas ao vivo de Bonner no Jornal Nacional está alta. Um vídeo de Bonner comentando que quase adotou um porquinho chegou a 2 milhões de visualizações somente no Instagram.