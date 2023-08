Neymar volta com 'todo o gás' após lesão com 'show' na Coreia do Sul

Nesta quinta-feira, Neymar retornou aos gramados após um longo período de ausência devido a uma lesão no tornozelo e fez uma exibição brilhante, participando diretamente nos três gols do PSG na vitória sobre o Jeonbuk (3-0), em mais um jogo amistoso realizado na Coreia do Sul.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Neymar abriu o placar com um chute rasteiro e colocado. Na segunda etapa, aos 83 minutos, marcou novamente. Antes do apito final, o craque brasileiro ainda teve tempo para dar uma assistência para o gol de Marco Asensio (88'), fechando o placar em Busan.

Este foi o último jogo amistoso do PSG nesta pré-temporada. O primeiro jogo oficial da temporada 2023/2024 está marcado para o próximo dia 12 de agosto, contra o Lorient.

