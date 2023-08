Xavi 'torce o nariz' para o regresso de Neymar ao Barcelona

O Paris Saint-Germain (PSG) está ativamente envolvido no mercado de transferências de verão, buscando uma solução para a situação de Neymar, jogador que terá seu contrato expirado em menos de dois anos e não planeja renovar.

Os atuais campeões franceses têm explorado várias opções para lidar com esse dilema, incluindo a possibilidade de enviá-lo de volta... ao Barcelona, o clube do qual o adquiriram no verão de 2017 por uma quantia recorde de 222 milhões de euros, mantendo-o até hoje no topo da lista dos jogadores mais caros da história.

Entretanto, essa operação parece improvável, em grande parte devido à posição de Xavi Hernández, que expressou sua relutância em treinar o atacante com quem já compartilhou o vestiário em Camp Nou.

O treinador reconhece a qualidade do jogador brasileiro, que, por outro lado, estaria dentro do alcance financeiro, com um custo aproximado de 40 milhões de euros. No entanto, Xavi teme que sua chegada possa desestabilizar o equilíbrio do elenco, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo.

Leia Também: Messi marca duas vezes, comanda reação nos minutos finais e Inter Miami avança na Leagues Cup