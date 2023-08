Oficial: Harry Kane troca Tottenham pelo Bayern de Munique

O Bayern de Munique oficializou, na manhã deste sábado (12), a contratação de Harry Kane ao Tottenham. O atacante inglês assinou um contrato válido por quatro temporadas e terá rendido um valor superior a 100 milhões de euros (cerca de 530 mihões de reais) aos sprus, clube que representou durante quase 20 anos.

"Estou muito feliz por fazer parte do Bayern. É um dos maiores clubes do mundo e sempre disse que quero competir com os melhores e ao melhor nível. Este é um clube com mentalidade vencedora e sinto-me muito bem aqui", explicou Kane, em declarações aos canais oficiais do clube bávaro.

Kane iniciou a carreira futebolística no Ridgeway Rovers, em Londres, antes de entrar na base do Tottenham em 2009. Assinou o primeiro contrato profissional com os spurs em 2010 e desde então fez história, marcando 280 golos em 435 jogos pelo clube inglês. Foi o artilheiro da Premier League em 2016, 2017 e 2021 e é o segundo melhor marcador da história da liga, apenas atrás do lendário Alan Shearer. Com 58 gols em 84 convocações, Kane é também o maior goleador inglês pela seleção. Agora tenta dar um novo rumo goleador na Alemanha, onde vai vestir a camisa 9 do Bayern de Munique.

