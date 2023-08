Real Madrid prepara proposta milionária de última hora por Mbappé

A 'novela' em torno do futuro imediato de Kylian Mbappé está prestes a conhecer um novo capítulo, visto que, de acordo com a edição deste domingo do jornal alemão Sport Bild, o Real Madrid está preparando uma oferta para o 'resgatar' do Parque dos Príncipes.

O plano elaborado pela direção liderada por Florentino Pérez passa por apresentar uma proposta concreta na ordem dos 120 milhões de euros, mas só nos últimos dias do mercado de transferências do verão europeu.

Desta maneira, o conjunto merengue pretende "evitar um jogo de pôquer e colocar pressão" sobre os responsáveis do Paris Saint-Germain, clube com o qual o craque francês tem contrato válido até junho do próximo ano de 2024.

Uma notícia que surge numa época em que os atuais campeões franceses acabam de reintegrar o jogador de 24 anos no plantel às ordens de Luis Enrique e vão levando a cabo um derradeiro esforço no sentido de o convencer a renovar.

