Torcedores do PSG exibem faixa contra Neymar

Após dois tropeços no começo da Ligue 1, o PSG somou três importantes pontos, no último sábado, diante do Lens (3-1), num jogo marcado por críticas contra Kylian Mbappé... e não só.

Em certo momento da partida, os torcedores do clube parisiense decidiram exibir uma faixa contra Neymar, em que se podia ler "Neymar: Finalmente nos livramos do malcriado".

Vale destacar que os fãs do PSG já tinham exprimido a sua revolta quanto à saída de Lionel Messi - ainda antes de ser anunciado no Inter Miami - e viraram agora o alvo para Neymar, que se transferiu para o Al Hilal.

Vale lembrar que o atacante brasileiro foi a contratação mais cara da história do futebol, fixada nos 222 milhões de euros, quando o PSG o adquiriu junto do Barcelona em 2017.