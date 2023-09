Após críticas, Cade renova inquérito contra monopólio de futebol da Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) prorrogou por mais 60 dias um inquérito que investiga um suposto monopólio da Globo no futebol brasileiro.

O órgão governamental enviou 34 ofícios para clubes e para a Warner Bros Discovery pedindo esclarecimentos sobre contratos do Campeonato Brasileiro entre 2019 e 2024.

O conselho, agora, tem até novembro para concluir os trabalhos. O Cade pediu para os notificados que relatassem em detalhes quaisquer problemas com a emissora.

Em reuniões com o Cade, a Warner confirmou que rescindiu um contrato com o Brasileirão que tinha neste ciclo por situações ruins causadas pela Globo. Alguns clubes já responderam aos questionamentos do Cade, como São Paulo, Vitória (BA), Vasco e Cuiabá.

Entre eles também está o Flamengo, time de maior torcida do país. No ofício enviado no último dia 31 de agosto, o Flamengo confirmou que teve sua intenção de transmissão de jogos em seu streaming próprio em 2020 atrapalhados pela Globo.

A emissora rescindiu o contrato do Campeonato Carioca na ocasião. O clube e a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) ainda são processadas pelo caso no TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).

O atual acordo entre clubes da divisão de elite e a Globo é válido até 2024. Para 2025, as ligas Forte Futebol e Libra negociam renovações com a Globo. A Amazon, que já é parceira da Globo para os contratos da Copa do Brasil, tem interesse em ampliar esse acordo com a emissora para o Brasileirão e negocia uma entrada conjunta.

O Cade voltou a investigar a Globo por um possível monopólio em junho, ao reativar um inquérito que estava parado desde 2021. Procurado, o órgão diz que não comenta inquéritos em andamento. A Globo também não comenta o assunto.