Estátua de Daniel Alves em Juazeiro vai ser retirada; entenda

Depois de ter sido alvo de vandalismo, a estátua em homenagem a Daniel Alves, localizada em Juazeiro, será removida por ordem do Ministério Público da Bahia, com base em questões legais relacionadas aos bens públicos.

Segundo informações, a administração municipal enviou ao MP cópias do Processo Administrativo nº 295/2019, do Pregão nº 137/2019 e dos processos de pagamento relativos à aquisição da estátua de Daniel Alves, que confirmam tratar-se de um bem público adquirido com recursos públicos. Dessa forma, não é permitido homenagear uma pessoa viva com bens públicos.

Vale ressaltar que a prefeitura de Juazeiro já havia sido abordada por ativistas, que solicitaram a remoção do monumento de homenagem, especialmente após os escândalos envolvendo o experiente jogador, que foi acusado de agredir uma mulher de 23 anos em uma discoteca em Suton, em dezembro de 2022.

É importante mencionar que Dani Alves chegou a ser detido recentemente, mas está em liberdade provisória aguardando uma nova decisão do Tribunal de Barcelona em relação ao recurso apresentado.

