Daniel Alves e Joana Sanz passeiam por Barcelona de mãos dadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fora da prisão após pagar uma fiança de um milhão de euros, aproximadamente R$ 5,5 milhões, o ex-jogador Daniel Alves tem agido normalmente e usado o tempo livre para passear por Barcelona.

A revista Diez Minutos fez um flagra do ex-atleta andando de mãos dadas com a mulher, a modelo Joana Sanz. Essa é a primeira aparição pública dele após deixar a carceragem.

Segundo a publicação, o casal foi às compras e depois comeu em um restaurante exclusivo no centro da cidade espanhola.

O ex-lateral não pode deixar a Espanha e teve de entregar à Justiça seus passaportes, além de ter de cumprir algumas medidas restritivas enquanto aguarda em liberdade a análise dos recursos contra sentença de quatro anos e meio por estupro.

Uma semana após a soltura, Joana Sanz havia publicado uma foto em seu perfil no Instagram em que aparecia de mãos dadas com ele. A postagem virou assunto na imprensa espanhola. De acordo com informações do jornal 20minutos, a modelo teria sido pressionada pelo ex-jogador para divulgar o gesto.

Desde quando que conseguiu a liberdade provisória, no dia 25 de março, Daniel desejava um posicionamento público de apoio de Joana. A relação de ambos é bastante conturbada. Durante a prisão, ela cogitou entrar com o divórcio, mas desistiu e hoje vive com ele.

