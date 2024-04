Rei Charles retorna às atividades reais após tratamento contra o câncer

Após meses afastado devido ao tratamento contra o câncer, o rei Charles III retomou suas atividades reais nesta terça-feira, 30 de abril.

Acompanhado pela esposa, Camilla, o monarca britânico, de 75 anos, visitou um centro de tratamento contra o câncer, onde saudou pacientes e profissionais de saúde. Confira algumas imagens na galeria.

Vale ressaltar que Charles III não é o único membro da realeza recentemente diagnosticado com câncer. Sua nora, Kate Middleton, também recebeu o diagnóstico no início do ano.

