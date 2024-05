Noiva emerge de cubo de gelo e surpreende convidados; veja as fotos

Muitas pessoas sonham com um casamento perfeito. Alguns preferem cerimônias temáticas, enquanto outros optam por eventos mais discretos. No entanto, o casamento de Darren Leung, piloto de carros de corrida e campeão britânico, e sua noiva Lucy Clayton, foi único e transportou todos os convidados para um verdadeiro conto de fadas.

A celebração aconteceu no Grand Hotel Zermatterhof, em Zermatt, na Suíça, a 2.222 metros acima do nível do mar. As fotos e vídeos dos quatro dias de casamento encantador viralizaram nas redes sociais, e a internet ficou hipnotizada com a deslumbrante festa. Compartilhadas pelo usuário do Instagram Lebanese Weddings em 16 de abril, as imagens impressionaram os internautas, enquanto as celebrações encantaram os convidados.

A entrada da noiva foi o destaque, emergindo de um cubo de neve. Música ao vivo, um artista vestido de pássaro voador, bebidas em cubos de gelo, violinistas trajados como anjos de neve e um caminho de neve vítrea decorado com rosas brancas adicionaram um toque extra de magia à celebração sofisticada, com cada detalhe congelado na perfeição.

A legenda da publicação dizia: "Brrrr-ing na aventura do casamento. Este casamento em Zermatt teve tudo: um cenário de tirar o fôlego, entretenimento fascinante e uma noiva que emergiu de um cubo de neve para roubar o espetáculo!".

O arranjo mágico e de sonho do casamento atraiu a atenção de internautas de todo o mundo, com muitos expressando o desejo de ter algo semelhante em seu grande dia. "Uau, definitivamente um cenário único! Muito criativo e bonito!", comentou um usuário, enquanto outro escreveu: "Que beleza maravilhosa. Parabéns ao mais belo casal de noivos, Branca de Neve. Isso é muito bonito".

Em entrevista à People, o organizador do casamento, Narvel, revelou que o objetivo era fascinar completamente o público. "Somos aquela empresa que adora realizar projetos extraordinários. O desafio de alcançar o aparentemente impossível é o que me entusiasma verdadeiramente", afirmou. Apesar dos desafios enfrentados durante o planejamento, Narvel destacou a determinação de sua equipe em fazer o casamento de Darren Leung e Lucy Clayton uma experiência inesquecível para todos os presentes.

Veja as imagens na galeria acima.

