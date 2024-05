Polícia quer saber como Matthew Perry conseguiu droga que o matou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia dos Estados Unidos abriu uma investigação para descobrir quem forneceu ao ator Matthew Perry, o Chandler Bing da série "Friends", as drogas que causaram a sua morte, no ano passado.

Segundo o site TMZ, os agentes já conversaram com pessoas de Hollywood que tiveram problemas com dependência química no passado para obter informações sobre fornecedores.

O ator morreu por efeitos agudos da cetamina, de acordo com o relatório toxicológico. A partir desse diagnóstico, a morte do artista foi determinada como um acidente. Além disso, Perry teria sofrido um afogamento.

A cetamina é uma substância utilizada para o tratamento de quadros de depressão e vício em drogas medicinais. Como medicamento, ela serve como uma dose de anestesia, aliviando sintomas de dor, preservando a respiração e estimulando a atividade do coração.

Autoridades dizem, no entanto, que a droga encontrada no corpo do ator não fazia parte do tratamento e que ela possivelmente foi adquirida fora do sistema médico. Por isso, os agentes querem descobrir quem forneceu a substância.

Perry era conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing na série de comédia "Friends", um dos maiores sucessos da televisão americana nos anos 1990.

