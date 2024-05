Mulher Melão nega ter fingido que se afogou para aparecer

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nata Frisson, a Mulher Melão, passou o dia nesta segunda-feira (20) atendendo ligações de amigos após o susto que levou na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no domingo (19).

A modelo precisou ser resgatada por dois salva-vidas depois de ter sido atingida por uma onda. "Sou acostumada com o mar e estava na beirinha molhando os pés. De repente uma onda me pegou e o impacto foi tão forte que fiquei tonta. Cai e não conseguia levantar", conta.

Melão diz que só não se afogou porque os bombeiros foram rápidos. "Acho que eles perceberam que eu estava sem reação e correm para me ajudar. Foi horrível", explica ela que precisou registrar a ocorrência junto ao Corpo de Bombeiros. "Não desejo isso para ninguém. Uma sensação de impotência, medo e desespero. Fica a lição: com o mar não se brinca", observa.

O episódio foi flagrado por um paparazzo. As fotos viralizaram e causaram estranheza aos internautas pelo fato da Mulher Melão estar no raso, onde dava para ela ficar de pé. Alguns seguidores levantaram nas redes sociais a possibilidade de uma combinação com o fotógrafo. Renata negou ter fingido um afogamento para aparecer.

"As pessoas são loucas. Como eu vou querer aparecer em uma situação tão constrangedora e perigosa? Absurdo. Trabalho com a sensualidade e se afogar não é nada sexy. Estou ainda tonta e com dor no corpo por causa da força das ondas e ainda tenho que me explicar. É o fim", conclui.

Leia Também: Faustão faz 1ª aparição no aniversário do filho, após transplante de rim