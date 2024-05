Ex-lutador de UFC morre em acidente de moto aos 33 anos

Nesta segunda-feira (20), morreu o ex-lutador de UFC Geane Herrera, aos 33 anos, depois de um grave acidente de moto ocorrido em Tampa, na Flórida.

Segundo o site 'TMZ', o lutador norte-americano bateu contra a traseira de um automóvel quando seguia em uma velocidade elevada. Herrera foi projetado por uma longa distância e a moto acabou pegando fogo. O óbito foi declarado no local. O motorista do segundo veículo saiu ileso.

"Geane era cheio de vida, sempre tentando viver a vida ao máximo, era um atleta dedicado e com grandes sonhos de fazer a diferença e deixar sua marca neste mundo. Ele era uma pessoa tão despreocupada que deixou uma marca em todos que passaram por sua vida", reagiu a família através da página GoFundMe.

Geane Herrera iniciou sua trajetória no MMA em 2011 e estreou no UFC em 2015, no UFC Fight Night 73. O atleta tinha um filho de 16 anos e a companheira está grávida de dois meses

Leia Também: Por que Vettel exibiu bandeira da Áustria enquanto pilotava carro de Senna em Ímola