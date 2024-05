Após rumores de divórcio, Jennifer Lopez posa sozinha em evento

Jennifer Lopez compareceu sozinha à pré-estreia do filme 'Atlas' em Los Angeles na segunda-feira, 20 de maio. A cantora e atriz, de 54 anos, estava sem a companhia do marido, Ben Affleck, com quem costumava aparecer em eventos recentes.

A imprensa internacional notou que, embora Jennifer ainda usasse sua aliança, Ben foi visto sem a dele, alimentando rumores de uma possível separação.

Fontes indicam que o casal, casado há dois anos, pode estar se divorciando. Relatórios sugerem que Ben já teria saído de casa, intensificando as especulações sobre o fim do relacionamento.









