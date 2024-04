Ex de Viviane Araújo diz que ela traiu Belo com ele enquanto era casada

Radamés Furlan, de 38 anos, revelou nesta segunda-feira (29) ter tido um relacionamento extraconjugal com Viviane Araujo, de 49, durante seu casamento com Belo, de 50. As declarações foram feitas à colunista Fábia Oliveira e confirmadas pela assessoria de imprensa do jogador de futebol.

O assunto veio à tona após a recente separação de Belo e Gracyanne após 16 anos juntos. Quando o cantor assumiu um relacionamento com a musa fitness, ela foi apontada como o pivô da separação e acusada de ser amante do cantor. "Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade", declarou o ex-participante de A Fazenda 15. "Não sei se ela traiu [o Belo] com outras pessoas, mas era eu que estava no momento e isso eu posso provar", garantiu.

Segundo o jogador de futebol, ele e Viviane se conheceram no final de 2005 e começaram a se envolver. A rainha de bateria do Salgueiro rompeu com Belo em 2007. "Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada", afirmou Radamés.

Após o término com Belo, Viviane teve um relacionamento público com o jogador de futebol por 10 anos.

