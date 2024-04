Céline Dion chora morte de amigo: "Vou te amar sempre"

Jean-Pierre Ferland, cantor e compositor, faleceu no último sábado, dia 27 de abril, aos 89 anos, devido a causas naturais.

Sua partida ocorreu quase três meses após sua internação em fevereiro, conforme relatado pela imprensa internacional.

Após a notícia, Céline Dion prestou uma homenagem ao amigo em sua página do Instagram. Ao compartilhar uma fotografia antiga dos dois, ela escreveu: "Você me escreveu beijos que iluminam melhor do que todas as estrelas. A vida levou você com os cadernos de amor do meu quarto no Hotel Saint-Amant. As mulheres que você amou tanto estão tristes. A noite desce chorando. Adeus, Jean-Pierre. Vou te amar para sempre... sempre... sempre."

"Jean-Pierre Ferland era poeta, compositor, showman e apresentador de televisão. Um verdadeiro cavalheiro que tinha paixão pelas mulheres e escreveu centenas de canções que se tornaram parte de nossas vidas. Duas delas foram dedicadas a mim, criando uma forte ligação entre nós. Presto homenagem ao seu falecimento usando palavras escolhidas dessas canções. Descanse em paz, querido amigo. Você permanecerá para sempre em meu coração."

Leia Também: Céline Dion sobre luta contra doença: "É difícil viver cada dia"