Detonado nas redes, Davi desabafa que o pós-BBB está sendo difícil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Davi, campeão do Big Brother Brasil 24, desabafou sobre as dificuldades que está enfrentando após o programa. O baiano afirmou que não está sendo fácil e também contou que vai tirar um descanso.

Em uma live, o campeão do BBB 24, começou o papo falando sobre ter recuperando a conta do Instgaram. "Com a força, conseguimos recuperar o meu Instagram. Ainda não conseguimos recuperar o Instagram de minha irmã e nem de minha mãe, mas estamos aqui na tentativa de efetuar e concluir essa missão", disse ele, na tarde desta terça-feira (30).

Em seguida, ele fez um agradecimento aos fãs que estiveram com ele todo esse tempo. "Estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês que são os meus fãs, as pessoas que torceram por mim quando estava lá no Big Brother. As pessoas que lutaram e batalharam comigo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês", afirmou ele, que depois começou o desabafo: "Vão me desculpando o que está acontecendo".

O baiano desabafou que tem feito o seu melhor e deixou claro aos fãs. "Não é culpa minha, mas eu tenho dado o meu melhor. Eu tenho dado meu máximo para transparecer e ser a pessoa que sempre fui. Uma pessoa humilde, gente fina, uma pessoa do bem, que gosta de fazer o bem sem olhar a quem".

Na sequência, ele expôs sobre a dificuldade que está sendo desde o fim do BBB. Ele falou que não conseguiu ainda tirar um tempo para ele descansar.

"O pós Big Brother para mim não está sendo fácil. Está sendo muito difícil. Ainda não consegui ter o descanso que quis e quero ter, descansar mesmo", disse Davi.

Ele, então, citou que vai tirar um tempinho para ele, mas não deixará de falar com os fãs. "Estou passando aqui para falar para vocês que vou dar um tempinho. Vou falar com vocês sempre, mas vou dar um tempinho. Vou dar uma aquietada nos animos um pouco, mas não vou deixar de falar com vocês".