Diretoria do Corinthians respira após vitória e tenta recalcular rota

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Corinthians respirou aliviada após a vitória sobre o Fluminense no último domingo (28) e agora tenta recalcular a rota para espantar a crise. Antes do triunfo, a direção alvinegra admitia demitir o técnico António Oliveira se o time não mostrasse desempenho diferente.

Apesar da possibilidade de mudança ter passado pelo radar, o presidente Augusto Melo gosta de António e entende que o português pode alcançar os objetivos da temporada. O mandatário procura defender o trabalho do treinador no dia a dia do Parque São Jorge.

A ideia agora é oferecer melhores condições a António Oliveira dentro e fora de campo. Além disso, a avaliação da diretoria corintiana é de que a vitória diante do Fluminense pode ser um ponto de partida para um período de maior calmaria.

Na semana passada, Augusto Melo prometeu mudar tudo, mas não agiu. O presidente ficou inseguro depois de reuniões com conselheiros e membros de torcidas organizadas. O mandatário entendeu que era momento de priorizar o campo e agora quer resolver os problemas para não perder o comando.

A principal pauta é o diretor Rubão. Ele e Augusto estão rachados há meses, e o presidente precisa decidir se destitui ou não o conselheiro do cargo político. Augusto quer aproveitar essa oportunidade para dar recados e deixar claro quem manda: ele, no campo administrativo; e o executivo Fabinho Soldado, no futebol.

Já sobre a expectativa de torcedores por reforços, Augusto diz publicamente que o elenco é bom, mas admite nos bastidores que faltam opções para o Corinthians retomar o protagonismo prometido ainda em campanha para a presidência.

A diretoria já está atenta a opções para a janela de transferências que reabre em julho. O objetivo é se antecipar. O Corinthians reconhece que conduziu mal as negociações e acabou gastando muito sob pressão, como nos casos de Matheuzinho e Pedro Raul.

O planejamento com Fabinho Soldado é encaminhar contratações com antecedência e sem entrar em leilões que aumentam o preço.

Um dos nomes avaliados é de Erik Lamela, meia-atacante do Sevilla. O argentino se encaixaria no perfil desejado de poder decidir tecnicamente, mas também causar impacto na imprensa e redes sociais.

O Corinthians entende que precisa de ao menos um meio-campista e dois atacantes. A lateral esquerda será analisada se o equatoriano Diego Palacios não corresponder após se recuperar de cirurgia no joelho.

Antes de qualquer novo nome, contudo, o Corinthians tentará manter a calmaria em visita ao América-RN às 20h desta quarta-feira (1º), em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A vaga nas oitavas do torneio ainda vai depender de um reencontro no dia 21 de maio, em Itaquera.