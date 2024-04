Luciana Gimenez é internada em hospital em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciana Gimenez, 54, está com pneumonia. Em suas redes sociais, a apresentadora informou aos fãs que está internada em observação no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Após testar negativo para Covid e dengue, a apresentadora do Superpop (RedeTV!) estava se recuperando em casa, mas voltou ao hospital com sintomas respiratórios.

"Estou doente há 12 dias, já tinha feito teste de várias coisas e achei que ia melhorar, como a gente sempre acha. Mas não estava conseguindo ficar de boa em casa, voltei ao hospital e estou com pneumonia. Está desvendado o mistério", disse Gimenez.

Apesar de doente, a apresentadora aparentou estar bem-humorada e mostrou aos fãs os luxos do hospital. "Tem até doce, quem disse que no hospital a gente não come guloseimas? Já até me animei!", falou, mostrando seu pijama. "O look de milhões", brincou ela.

