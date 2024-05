'É a única vida que eu conheço', diz Maísa Silva sobre crescer sendo famosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maísa Silva, 21, não sabe o que é ser anônima. Conhecida do público desde os três anos de idade, a atriz resumiu sua experiência de forma simples: "É a única vida que eu conheço", disse, em entrevista à revista Glamour.

"Comecei minha carreira com três anos, não tenho exatamente do que sentir falta. Sou feliz com a minha vida e com as escolhas que eu fiz. Estar aos olhos do público, para mim, é o normal", resumiu à publicação.

A estrela de "De Volta aos 15" falou sobre a aquisição de maturidade, a tomada de decisões tão cedo na carreira e o pouco de privacidade que consegue manter.

"Meus ritos de passagem se misturam entre a minha vida pessoal e minha carreira artística. Preciso de um pouco de privacidade para me sentir normal também", diz Maísa.

"Às vezes queria ser mais impulsiva, mas não consigo. Parto do ponto de que não sei de tudo e não sou dona da verdade, por isso, resguardo o que acho desnecessário. Conheço meus limites", falou.

