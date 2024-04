Nicole Kidman e Keith Urban em rara aparição com as filhas em evento

Nicole Kidman foi homenageada com o prêmio de carreira do Instituto Americano de Cinema, em uma cerimônia que contou com a presença de seu marido, Keith Urban, e de suas filhas mais novas.

A atriz e sua família marcaram presença na 49ª edição do AFI Life Achievement Award, realizada no sábado à noite no Dolby Theatre, em Los Angeles. As filhas Sunday, de 15 anos, e Faith, de 13 anos, também estiveram presentes, chamando a atenção com sua presença.

Nicole optou por um vestido dourado coberto de lantejoulas, assinado pela Balenciaga. Enquanto isso, Sunday escolheu um vestido com estampa floral, ao lado de sua irmã. Confira as imagens na galeria.

É importante lembrar que Nicole Kidman também é mãe de Connor, de 29 anos, e Isabella Jane, de 31 anos, que foram adotados com seu ex-marido Tom Cruise, com quem foi casada de 1990 a 2001.

