TikTok também poderá ser banido na Europa

Depois de a possibilidade de ser banido nos EUA se tornar um pouco mais real, o TikTok pode vir a ter o mesmo destino no espaço da União Europeia. Segundo o site Politico, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou a admitir essa possibilidade.

“Não está excluída [a possibilidade de banir o TikTok]. Sabemos exatamente o perigo do TikTok”, afirmou von der Leyen, acrescentando que a Comissão Europeia foi “a primeira instituição do mundo a banir o TikTok dos celulares oficiais”.

A situação do TikTok pode, então, ficar ainda mais complicada nos próximos meses. No caso dos EUA, é exigido que a rede social seja vendida no espaço de nove meses. Caso o processo de venda necessite de mais tempo, é dada uma extensão de mais três meses.

