Dermatologista explica como manter a pele saudável no outono?

Os olhos começam a secar, parece até que temos mais sono que o comum. Os cremes de mão e os balms labiais voltam a fazer falta na bolsa. Sim, o outono chegou, baixando a umidade e pedindo mudanças no skin care.

Dra. Camila Dezanetti, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), ajuda na tomada de decisões dos cuidados com a pele considerando as peculiaridades da estação e as demandas fisiológicas da pele neste momento. "No verão, a pele tende a produzir mais óleo e se manter mais hidratada, já com a chegada do outono, com dias mais secos, a pele fica mais suscetível a doenças e ressecamento, pedindo adaptações na rotina de cuidados", resume a médica.

O que fazer para garantir a pele saudável no outono?

Banhos mornos e objetivos - "Evite banhos muito quentes e longos, pois a água quente pode deixar a pele ainda mais ressecada. E evite usar buchas e esponjas".

Pegue leve no rosto - "Não exagere na limpeza da pele, lave o rosto duas vezes ao dia, no máximo".

Hidratação imediata pós-banho - "Capriche na hidratação da pele, com produtos adequados para seu rosto e corpo. "Uma dica super legal é aplicar o hidratante corporal até 3 minutos após o banho, pois os poros estão abertos e absorvem mais os cremes aplicados".

Os ativos do momento - "Além de priorizar sabonetes ou espumas de limpeza mais suaves, menos adstringentes, priorize ativos como vitamina C, ácido hialurônico, ceramidas e os ácidos glicólico, mandélico e lático".

Protetor solar always - "Use sempre filtro solar, mesmo com temperaturas mais baixas. O fotoprotetor é indispensável e o fator mínimo recomentado é o FPS 30".

Alimentação ajuda - "Abuse de alimentos ricos em Ômega 3, como as castanhas, a linhaça e o salmão, além dos antioxidantes, como mirtilo, morango, uva e laranja".

Os esquecidos - "Lembre-se de hidratar os pés e os lábios".

Cuide do ambiente de casa - "Uma dica muito interessante e pouco utilizada é o uso de umidificadores de ar, que ajudam a deixar o ambiente mais úmido e com mais qualidade para o corpo".

No consultório, o que priorizar no outono?

A Dra. Camila vê o outono como um bom momento para tratamentos de renovação celular e clareamento, como peelings químicos e as tecnologias como a luz pulsada e lasers, como CO2, Erbium e Acroma. "Eles atenuam rugas, tratam poros dilatados e melhoram as diferenças de coloração da pele.

"Tratamentos com ácido hialurônico, na técnica de MD CODES, atenuam sinais do envelhecimento de maneira natural e com o uso dos Skinboosters e Biorremodeladores teciduais, como o Profhilo, conseguimos atingir camadas da pele onde o creme não chega", explica a especialista.

No campo das novidades, ela revela ativos de uma gama de tratamentos chamada terapia regenerativa. "Um exemplo é o PDRN, extraído do salmão e outro são os Exossomos, capazes de recuperar da função das células que estavam envelhecidas", finaliza.