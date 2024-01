Em vez de comprar granola, faça uma alternativa mais saudável em casa

É um apreciador de granola? Poupe uns trocos e comece a fazê-la em casa com ingredientes mais saudáveis. É simples. Basta seguir a receita do BBC Good Food. Experimente!

Ingredientes:

290 g de ameixas secas sem caroço

1 laranja com casca e suco

2 colheres de sopa de 'tahini'

350 g de aveia

25 g de amêndoas em flocos

25 g de sementes de girassol

25 g de sementes de abóbora

2 potes de 400 g de iogurte de soja fortificado ou iogurte biológico natural

Modo de preparação:

1- Primeiro, aqueça o forno a 200ºC e forre uma forma grande com papel vegetal. Coloque as ameixas secas, a raspa e o suco de laranja numa tigela pequena, adicione o tahini e amasse tudo até obter uma pasta. Deite a aveia numa tigela grande, depois adicione a mistura de ameixas e amasse tudo com as mãos, novamente, até que toda a aveia esteja revestida e pegajosa. Espalhe na forma preparada e leve ao forno durante 20 minutos. Espalhe a mistura de cinco em cinco minutos para garantir que cozinha uniformemente.

2- Retire do forno e misture as amêndoas e as sementes no tabuleiro, depois esfrie rapidamente, mexendo a mistura. Guarde-a quando estiver completamente fria. Pode aguentar ao longo de duas semanas.

