Que tal um pão de banana que fica pronto em 30 minutos?

Uma fatia de pão de banana cai sempre muito bem. Melhor ainda quando, além de delicioso, é saudável.

Veja esta sugestão da nutricionista Francisca Oliveira.

Ingredientes:

3 bananas

3 ovos

Fermento

Canela

Extrato de baunilha

180 g de flocos de aveia

250 ml de bebida vegetal

Pepitas de chocolate amargo ou nozes

Modo de preparação:

1- Numa travessa de vidro, comece por esmagar as bananas.

2- Adicione os ovos, os flocos de aveia, o fermento, a canela, o extrato de baunilha e a bebida vegetal. Mexa muito bem.

3- Adicione as pepitas de chocolate ou as nozes. Envolva tudo.

4- Por cima, coloque mais pepitas e rodelas de banana.

5- Leve ao forno pré-aquecido por cerca de 30 minutos a 180ºC.

Leia Também: Como a lasanha tornou-se um fenômeno mundial?