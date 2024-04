Kayky Brito relembra acidente e dá detalhes do atual estado de saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito meses após sofrer um atropelamento que quase causou sua morte, o ator Kayky Brito, 36, voltou às redes sociais para poder atualizar os fãs sobre seu atual estado de saúde.

Segundo ele, há muita gratidão por todas as pessoas que torceram por ele e mandaram energias positivas durante o momento mais difícil. "Porque eu acho que eu devo parte da minha vida a vocês", disse.

Afastado da internet, ele contou que tem se dedicado ao esporte. "Eu imagino que muita gente deve estar perguntando: 'Pô, Kayky, sumiu. Está tudo bem?'. Eu estou bem, graças a Deus, estou me recuperando mental e fisicamente", afirmou.

Na sequência, mostrou algumas cicatrizes nos braços. "Esses dois parafusos gigantes que eu estou no quadril não doem no meu ato de pedalar. O que dói agora é apoiar a mão no guidão, esse cotovelo. Levei 50 pontos, sei la", mostrou.

O ator contou que vem se recuperando aos poucos e tem usado a bicicleta para abstrair. "Quando termino esse exercício me sinto muito bem. Graças a Deus, estou com vida, podendo conversar com vocês. Deus é bom o tempo todo."

RELEMBRE O CASO

Kayky estava com amigos, entre eles o ator e apresentador Bruno de Luca, pouco antes de ser atropelado, no dia 2 de setembro de 2023. Segundo o delegado Ângelo Lages, que liderou as investigações do caso, Kayky estava no quiosque Dona Marta, localizado no posto 6 da Barra da Tijuca.

Ele se divertia com amigos quando foi ao carro pegar um objeto. Ao tentar retornar para o local, foi atropelado pelo motorista de aplicativo Diones da Silva e sofreu politraumatismos.

A Polícia Civil concluiu que o motorista estava abaixo da velocidade da via. Ele prestou socorro imediatamente após o acidente. A principal testemunha do caso confirmou a versão.

No dia 29 daquele mês, Brito recebeu alta hospitalar.