Filhas de Demi Moore e Bruce Willis combinam biquínis nas férias; veja

Demi Moore não está de férias sozinha. Suas filhas Tallulah, de 30 anos, Scout, de 32, e Rumer Willis, de 35, além de sua neta Louetta, de um ano (filha de Rumer), também estão desfrutando de momentos de descanso com a mãe, e as imagens estão no Instagram.

Além de aderirem às tendências do TikTok ao compartilharem um divertido vídeo que mostra a família saindo de férias (onde também estão presentes os amigos Patrick Hilgårt e Eric Buterbaugh, e o cachorro da atriz, Pilaf), as fotos das filhas de Demi combinando seus biquínis e maiôs também chamaram a atenção.

Veja o vídeo na postagem abaixo e as fotos de Tallulah, Scout, Rumer Willis e da pequena Louetta na galeria.

