Família de Bruce Willis enfrenta desafios em meio a piora de saúde

O diretor M. Night Shyamalan manifestou seu apoio à família de Bruce Willis durante a divulgação de seu novo filme, "Armadilha". Em entrevista à revista People, Shyamalan, que dirigiu Willis em sucessos como "O Sexto Sentido" e "Corpo Fechado", elogiou a força e o cuidado demonstrados pelos familiares do ator em meio à sua luta contra a demência frontotemporal (DFT).

"Ele tem uma família adorável. Eles estão fazendo o melhor que podem", declarou Shyamalan à People, referindo-se à esposa de Willis, Emma Hemming Willis, e às filhas do casal, Mabel e Evelyn. Os filhos do ator com Demi Moore, Rumer, Scout e Tallulah, também participam ativamente dos cuidados com o pai.

A revelação do diagnóstico de DFT em março de 2022 causou comoção no mundo do entretenimento e levou Willis a se aposentar da carreira de ator. A doença, que afeta a região frontal e temporal do cérebro, causa dificuldades na linguagem, na fala e na memória.

Em entrevista à revista In Touch Weekly, uma fonte próxima à família de Willis relatou a preocupação com a saúde do ator. Segundo a fonte, ele enfrenta uma perigosa perda de apetite e peso, o que exige cuidados redobrados em sua alimentação.

"A família está focada em garantir que ele receba a nutrição necessária para fortalecer sua saúde", afirmou a fonte. "Eles estão fazendo tudo o que podem para ajudá-lo a lidar com os desafios da doença e garantir seu bem-estar."

