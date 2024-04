Menina de 2 anos doa medula e salva vida a irmã com leucemia

Ruby Leaning foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda em 2020, quando tinha apenas seis anos. Depois de vários testes, a sua irmã, então com dois anos, Mabel Leaning, surgiu como uma "combinação perfeita" e a doação da medula acabou salvando a sua vida.

Segundo o SWNS, um serviço de notícias britânico, citado pela Fox News, Ruby - agora com 10 anos - descobriu o câncer raro depois de um desmaio na escola, em Grimsby, Inglaterra, em 2020.

Quando precisou de um transplante urgente, os médicos descobriram que Mabel era a candidata perfeita. "Não esperávamos que ela fosse compatível, mas felizmente era. Nem acreditamos na nossa sorte", contou a avó das meninas, Amanda Fawcett.

A doação de medula de Mabel fez com que o câncer de Ruby entrasse em remissão e, em 2022, a menina ficou livre da doença. "Mabel salvou a vida de Ruby com certeza", acrescentou.

"É uma menina de 10 anos feliz, normal e saudável que adora nadar, dançar e ter aulas de piano", contou a avó.

Amanda afirmou ainda que a neta foi diagnosticada no meio da pandemia da Covid-19, o que deixou a situação ainda mais difícil para a família, uma vez que não conseguiam acompanhar a menina. "É o pesadelo de todos os pais e avós. Eu estava no quarto com a mãe dela quando descobrimos. Naquele momento parece que ninguém consegue entender nada. Foi de partir o coração", recordou.

Katharine Patrick, médica no Sheffield Children's NHS Foundation Trust, esclareceu que a maioria das crianças com leucemia linfoblástica aguda (LLA) pode ser tratada apenas com quimioterapia. "No entanto, a forma rara de LLA de Ruby significava que ela também precisava de um transplante de medula óssea para melhorar", afirmou.

"Quando a leucemia de Ruby não respondeu bem à quimioterapia, ela recebeu um medicamento relativamente novo chamado blinatumomab, que permitiu realizar o transplante de medula óssea", destacou.

A médica considerou ainda a doação de medula por parte de Mabel Leaning "maravilhosamente corajosa", uma vez que tinha apenas dois anos. "Estamos muito satisfeitos com o progresso de Ruby e desejamos tudo de bom nas próximas etapas", afirmou.

Leia Também: 200 manifestantes pró-palestinos são detidos em universidades dos EUA