Livramento? Famosos que falaram (mal?) dos ex-parceiros - Embora o fim de um relacionamento não precise ser uma experiência traumática e desagradável, sempre há algumas coisas que não gostamos no antigo parceiro. Apesar de muita gente manter a discrição e evitar falar do ex, algumas celebridades não tiveram problema em expô-los, seja em entrevistas, posts em redes sociais ou alfinetadas através de músicas. De comentários rudes e sombrios a cutucadas divertidas, clique na galeria para saber o os famosos disseram sobre os ex-companheiros.

© <p>Getty Images</p>