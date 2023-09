Cristiano Ronaldo continua sendo decisivo aos 38 anos de idade. O craque português marcou dois gols na vitória do Al Nassr diante do Al Ahli, por 4-2, nesta sexta-feira (22). Depois do jogo, na flash interview, Ronaldo disse que ainda gosta de jogar futebol e irá fazê-lo até não conseguir mais.

"Ainda amo futebol, mesmo com a minha idade. Adoro jogar, marcar golos, ganhar jogos. Vou continuar até as minhas pernas dizerem: 'Cristiano, estás acabado'. Mas ainda me sinto bem, ainda ajudo a equipe. O mais importante foi a vitória e estarmos na liderança", afirmou o craque português.

Cristiano Ronaldo tem nove gols em seis jogos, nesta temporada. É o melhor marcador do campeonato saudita, apesar das várias estrelas que se juntaram à Liga no último verão. A concorrência parece não 'assustar' Ronaldo.

رونالدو قائد النصر:



- السعودية بلد جميل والدوري السعودي يتطور كل يوم، وسعيد بالتواجد هنا ??



- مهما كان عمري.. أحب اللعب كرة القدم#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/NE4z5ehbkU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023

Leia Também: Dois brasileiros concorrem ao Prêmio Puskás, dado ao autor do gol mais bonito