Ten Hag defende regresso de Antony após acusações de violência doméstica

Erik ten Hag assumiu, nesta segunda-feira, durante coletiva de imprensa, que Antony pode estar quase voltando a jogar pelo Manchester United, praticamente um mês depois de ter a ex-companheira, Gabriela Cavallin, o ter acusado de violência doméstica.

O jogador brasileiro já recomeçou a trabalhar com os companheiros de equipe, pelo que está 'no ponto' para ser convocado para o encontro da segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, diante do Galatasaray, em Old Trafford.

"O Antony vai estar sob consideração, mas ontem foi o primeiro dia dele de volta aos treinos da equipe. Vamos ter um último treino, e, depois, vamos tomar uma decisão", afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal britânico The Guardian.

O treinador dos red devils desvalorizou, de resto, a polêmica em que o craque de 23 anos se viu envolvido: "Ele cooperou totalmente [com as autoridades]. No final, ficou visto que não seria acusado".

Leia Também: Mano poupa medalhões e inicia semana para espantar fantasma e 'salvar' ano