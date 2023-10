Brasileiro Paulo Turra é demitido do Vitória SC de Portugal

Paulo Turra já não é treinador do Vitória SC. A informação foi confirmada esta quarta-feira (4) pelo Esporte Ao Minuto. O treinador brasileiro tinha sido contratado no final de agosto para suceder a Moreno Teixeira no clube de Guimarães.

Apesar da estreia vitoriosa contra o Vizela, com uma vitória por 2-0, o técnico brasileiro nunca conseguiu ultrapassar a desconfiança que se gerou junto dos torcedores desde que chegou à cidade de Guimarães. Além disso, os recentes resultados também não ajudaram para que se mantivesse.

Paulo Turra somou quatro jogos consecutivos sem vencer, sendo eliminado da Taça da Liga, em casa, pelo Tondela. A série de resultados negativos acabou com um empate sem gols diante do Casa Pia, ao que se seguiu uma vitória com reviravolta frente ao Estoril Praia (3-2). Um triunfo que, contudo, não foi suficiente para segurar o treinador brasileiro.

O técnico ainda dirigiu o treino desta terça-feira, mas já não estará no banco com o Famalicão. Deixa, assim, o comando do Vitória SC após apenas seis jogos no comando da equipe principal.