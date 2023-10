Dani Alves tenta acordo para evitar a pena de prisão

O processo judicial contra Daniel Alves por suspeita de estupro está perto do fim, quase um ano depois de o jogador ter sido detido. O brasileiro, que pode pegar de 8 a 10 anos de prisão se for condenado, negocia um acordo com a Justiça.

Segundo o jornal El Español, Alves está disposto a reconhecer a culpa e pagar uma indenização à vítima. Esta é uma mudança de estratégia do jogador, que até agora negava as acusações.

A negociação é intermediada pela nova advogada de Alves, Inés Guardiola, que assumiu o caso depois de Cristóbal Martell, o antigo advogado do jogador, ter sido demitido.

Leia Também: Conselheiros do Palmeiras se manifestam contra Leila Pereira: 'Não nos curvaremos'